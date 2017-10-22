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Шпалерная улица закрывается с пятого ноября

Шпалерная улица закрывается с пятого ноября


С пятого ноября следование транспорта закрывается на улице Шпалерной. Вплоть до двенадцатого ноября блокируется участок от улицы Потемкинской до улицы Таврической.

Закрываются перекрестки с переулком Водопроводным и улицей Таврической. Работы будут вестись в ночное время (22:00 — 07:00).
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