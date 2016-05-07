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В вечерние часы первого января, пребывая в изрядном подпитии, житель Петербурга совершил угон иномарки Peugeot с проспекта Культуры.
ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ
В Петербурге тридцать первого июля прошел торжественный парад военных кораблей Балтийского флота.
Традиционный для последнего воскресенья июля праздник военных моряков в 2016 году пришелся на тридцать первое число.
В воскресенье двенадцатого июня в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге запланирован ряд тожественных мероприятий.
Правительство РФ утвердило поправку в ПДД (Правила дорожного движения), определяющую понятие термина «опасное вождение».
Сегодня двадцать седьмого мая все жители Северной столицы, несмотря на пасмурную погоду и рабочий день — пребывают в приподнятом праздничном настроении.
В пятницу двадцать седьмого мая Санкт-Петербург празднует День Города.
В Петербурге завершилась акция «Бессмертный полк», согласно предварительной оценке организаторов шествия, участие в мероприятии приняли порядка полумиллиона человек.
Праздник Великой Победы, до которого осталось менее двух дней, неизменно сопровождается торжественными мероприятиями.
АВТОСОБЫТИЯ
В контексте приближения годового юбилея выхода модели LADA Vesta на российский рынок специалисты группы «Лада-Центр» подвели итоги победоносного шествия нового автомобиля.
КРТИ Петербурга вынужден прервать объявленное накануне голосование за наиболее важные маршруты велодорожек.
Петербургским автомобилестроительным предприятиям по-прежнему не удается показать положительных результатов.
В Петербурге открыл работу довольно необычный для автомобильного рынка сервис, позволяющий сделать покупку ни разу не побывав в дилерском центре.
Райдшеринг оператор BlaBlaCar официально заявил о переходе на новый формат работы — воспользоваться предложениями сервиса будет возможно только после оплаты услуг компании.
В минувший четверг, двадцать второго сентября, в Москве прошла официальная презентация премиального бренда автомобилестроителя Hyundai «Genesis» на российском профильном рынке.
В Петербурге впервые за шестнадцать месяцев зафиксирован рост производства автомобилей.
В минувшую субботу, семнадцатого сентября, в Петербурге городское предприятие «Пассажиравтотранс» провело специальную выставку раритетных автобусов.
НОВИНКИ АВТОПРОМА
АвтоВАЗ заявил о начале поставок в дилерские центры двух новых версий модели LADA 4×4.
АвтоВАЗ сообщил о начале поставок в дилерские центры автомобилей LADA Vesta с новым двигателем.
В Тольятти девятнадцатого октября прошло торжественное мероприятие по открытию производства компании Brisk.
Автомобилестроитель АвтоВАЗ завил о модернизации подвески модели LADA 4×4.
Официальные представители компании Hyundai заявили о пятидневной остановке конвейера.
В рамках грядущего Парижского автосалона-2016, открывающегося первого октября, автомобилестроитель Hyundai представит концептуальную версию спортивной модели RN30.
В рамках Тольяттинского автосалона-2016, открывшегося двадцать второго сентября, российский автомобилестроитель АвтоВАЗ представил концептуальную разработку LADA XCODE.
АвтоВАЗ заявил о начале отгрузки в дилерские центры обновленной версии модели LADA Vesta.
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