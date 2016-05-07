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Северная столица празднует День Города

Сегодня двадцать седьмого мая все жители Северной столицы, несмотря на пасмурную погоду и рабочий день — пребывают в приподнятом праздничном настроении.



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АвтоВАЗ представил в Тольятти LADA XCODE Concept

В рамках Тольяттинского автосалона-2016, открывшегося двадцать второго сентября, российский автомобилестроитель АвтоВАЗ представил концептуальную разработку LADA XCODE.


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