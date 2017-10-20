Пантелеймоновский мост ограничивается для движения с 30 октября
В центре Петербурга с тридцатого октября ограничивается следование транспорта на Пантелеймоновском мосту. Вплоть до двадцать шестого ноября на переправе будут вестись работы по монтажу ограждения.
Ограничения вводятся также с пятого по одиннадцатое ноября на улице Тульской (около моста Большеохтинского). С тридцать первого октября по двадцать шестое ноября на набережной Фонтанки (четная сторона от улицы Гангутской до улицы Пестеля).
Будьте внимательны!
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