Пантелеймоновский мост ограничивается для движения с 30 октября

В центре Петербурга с тридцатого октября ограничивается следование транспорта на Пантелеймоновском мосту. Вплоть до двадцать шестого ноября на переправе будут вестись работы по монтажу ограждения.Ограничения вводятся также с пятого по одиннадцатое ноября на улице Тульской (около моста Большеохтинского). С тридцать первого октября по двадцать шестое ноября на набережной Фонтанки (четная сторона от улицы Гангутской до улицы Пестеля).