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Пантелеймоновский мост ограничивается для движения с 30 октября

Пантелеймоновский мост ограничивается для движения с 30 октября


В центре Петербурга с тридцатого октября ограничивается следование транспорта на Пантелеймоновском мосту. Вплоть до двадцать шестого ноября на переправе будут вестись работы по монтажу ограждения.

Ограничения вводятся также с пятого по одиннадцатое ноября на улице Тульской (около моста Большеохтинского). С тридцать первого октября по двадцать шестое ноября на набережной Фонтанки (четная сторона от улицы Гангутской до улицы Пестеля).

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