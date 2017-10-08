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Театральный и Мало-Конюшенный мост ограничиваются с 14 октября

Театральный и Мало-Конюшенный мост ограничиваются с 14 октября


В Центральном районе с четырнадцатого октября ограничиваются для следования транспорта Мало-Конюшенный и Театральный мосты. Вплоть до двадцать шестого ноября движение затруднено.

Служба ГАТИ отмечает, запланированы работы по монтажу ограждения.
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