Театральный и Мало-Конюшенный мост ограничиваются с 14 октября

В Центральном районе с четырнадцатого октября ограничиваются для следования транспорта Мало-Конюшенный и Театральный мосты. Вплоть до двадцать шестого ноября движение затруднено.
Служба ГАТИ отмечает, запланированы работы по монтажу ограждения.
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В Центральном районе, начиная с тринадцатого октября, закрывается 1-я Советская улица.
Официальные представители петербургского метрополитена заявили о начале работ по монтажу беспроводной сети на 1-й линии (станции: «Девяткино» — «Проспект Ветеранов»).
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