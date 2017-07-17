Ограничение движения вводится на Садовой улице с 24 июля
В центре Петербурга на Садовой улице с двадцать четвертого июля вводится ограничение движения. Вплоть до тридцатого июля следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Гороховой до проспекта Невского (без перекрестка с улицей Ломоносова).
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 24 по 30 июля
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В центре Петербурга на Садовой улице с двадцать четвертого июля вводится ограничение движения.
В субботу двадцать второго июля, несмотря на относительно теплую погоду, петербуржцев вновь ждут ливни.
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