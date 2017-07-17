Ограничение движения вводится на Садовой улице с 24 июля

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 24 по 30 июля

В центре Петербурга на Садовой улице с двадцать четвертого июля вводится ограничение движения. Вплоть до тридцатого июля следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Гороховой до проспекта Невского (без перекрестка с улицей Ломоносова).