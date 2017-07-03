Лесной проспект закрывается для проезда с 12 июля

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В Петербурге с двенадцатого июля закрывается для проезда Лесной проспект.
Групповая дорожная авария зафиксирована службой МЧС Петербурга днем восьмого июля на Кольцевой дороге (КАД).
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