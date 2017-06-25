Садовая улица ограничивается для движения с 3 июля

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 3 по 9 июля

В центре Петербурга на Садовой улице с третьего июля вводится ограничение движения транспорта. Вплоть до девятого, а равно с пятнадцатого по шестнадцатое июля, следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Гороховой до проспекта Невского.Запланированы ремонтные работы.