Садовая улица ограничивается для движения с 3 июля
В центре Петербурга на Садовой улице с третьего июля вводится ограничение движения транспорта. Вплоть до девятого, а равно с пятнадцатого по шестнадцатое июля, следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Гороховой до проспекта Невского.
Запланированы ремонтные работы.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 3 по 9 июля
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В центре Петербурга на Садовой улице с третьего июля вводится ограничение движения транспорта.
В субботу, первого июля, петербуржцев вновь ждет сильный ветер и дождь.
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