Дальневосточный проспект ограничивается для движения с 28 июня
В Невском районе на Дальневосточном проспекте с двадцать восьмого июня вводится ограничение на следование транспорта. Вплоть до девятого июля проезд будет сопряжен с ограничениями на участке от улицы Новоселов до улицы Дыбенко (четная сторона, боковой проезд).
Аналогичные ограничения вводятся с десятого по тринадцатое июля. Запланированы работы по ремонту дороги.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 26 июня по 2 июля
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В понедельник, двадцать шестого июня, на территории Петербурга прогнозируется усиление ветра.
В Невском районе на Дальневосточном проспекте с двадцать восьмого июня вводится ограничение на следование транспорта.
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