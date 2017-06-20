Дальневосточный проспект ограничивается для движения с 28 июня

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 26 июня по 2 июля

В Невском районе на Дальневосточном проспекте с двадцать восьмого июня вводится ограничение на следование транспорта. Вплоть до девятого июля проезд будет сопряжен с ограничениями на участке от улицы Новоселов до улицы Дыбенко (четная сторона, боковой проезд).Аналогичные ограничения вводятся с десятого по тринадцатое июля. Запланированы работы по ремонту дороги.