Синопская набережная с 1 апреля ограничивается для движения
Синопская набережная с первого апреля ограничивается для следования транспорта. Вплоть до конца месяца, в связи с работами по строительству развязки, набережная будет ограничена около моста Александра Невского.
В течение недели вводится ряд ограничений и на других городских дорогах.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 27 марта по 2 апреля
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Синопская набережная с первого апреля ограничивается для следования транспорта.
В Калининском районе Петербурга, днем двадцать пятого марта, на импровизированной дворовой парковке сгорел автомобиль Renault.
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