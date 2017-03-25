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Синопская набережная с 1 апреля ограничивается для движения

Синопская набережная с 1 апреля ограничивается для движения


Синопская набережная с первого апреля ограничивается для следования транспорта. Вплоть до конца месяца, в связи с работами по строительству развязки, набережная будет ограничена около моста Александра Невского.

В течение недели вводится ряд ограничений и на других городских дорогах.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 27 марта по 2 апреля



Синопская набережная с 1 апреля ограничивается для движения Синопская набережная с 1 апреля ограничивается для движения Синопская набережная с 1 апреля ограничивается для движения
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