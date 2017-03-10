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Малая Морская улица ограничивается для движения

Малая Морская улица ограничивается для движения


Ограничение на следование транспорта вводится на улице Малой Морской с шестнадцатого марта. Согласно данным ГАТИ, вплоть до седьмого апреля на участке от улицы Гороховой до проспекта Вознесенского будет ограничено движение.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 13 по 19 марта



Малая Морская улица ограничивается для движения Малая Морская улица ограничивается для движения
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