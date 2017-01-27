С 1 февраля закрывается набережная Мойки

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля

С первого февраля набережная Мойки закрывается для транспорта в одном направлении. Вплоть до двадцать восьмого февраля ограничение вводится на отрезке от дома № 92 по набережной до улицы Глинки.Служба ГАТИ называет в качестве причин закрытия работы по монтажу электрического кабеля.