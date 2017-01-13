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Синопская набережная закрывается для движения с 17 января

Синопская набережная закрывается для движения с 17 января


В Петербурге на протяжении недели вводится ряд ограничений движения. В частности с семнадцатого января в одном направлении закрывается участок (южный проезд) от проспекта Обуховской Обороны до набережной Синопской.

В качестве причин изменений называются работы по строительству развязки.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге со 16 по 22 января



Синопская набережная закрывается для движения с 17 января Синопская набережная закрывается для движения с 17 января Синопская набережная закрывается для движения с 17 января Синопская набережная закрывается для движения с 17 января Синопская набережная закрывается для движения с 17 января
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