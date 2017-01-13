Синопская набережная закрывается для движения с 17 января
В Петербурге на протяжении недели вводится ряд ограничений движения. В частности с семнадцатого января в одном направлении закрывается участок (южный проезд) от проспекта Обуховской Обороны до набережной Синопской.
В качестве причин изменений называются работы по строительству развязки.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге со 16 по 22 января
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В Петербурге на протяжении недели вводится ряд ограничений движения.
Столкновение легковой иномарки и автобуса маршрутного такси № К-176 зафиксировано службой МЧС утром пятнадцатого января в Калининском районе.
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