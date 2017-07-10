Изменения ПДД-2017: новые поправки для безопасности пешеходов

В действующие правила движения (ПДД) внесены очередные изменения. Соответствующий документ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном веб-ресурсе российского правительства. В основном поправки коснутся безопасности велосипедистов и пешеходов, а также затронут владельцев электромобилей.В частности велосипедисты получат право следовать по тротуарам и пешеходным дорожкам в случаях, если с ними находятся дети до четырнадцати лет. Знак «Остановка запрещена» распространяется на маршрутки вне зоны остановок. Определенные коррективы вносятся в понятия «разделительная полоса», «пешеходная зона» и «островок безопасности».Власти получат право ограничить въезд в отдельные районы транспорту с повышенным уровнем вредных выбросов. В ПДД внесен термин «электромобиль» (гибрид), что в перспективе позволит организовать специальные парковки для экологичного транспорта.