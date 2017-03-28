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В РФ введены ограничения для водителей со стажем до 2 лет

В РФ введены ограничения для водителей со стажем до 2 лет


Согласно постановлению, подписанному премьером Дмитрием Медведевым, в РФ вводится ряд ограничений для водителей со стажем до двух лет. Текст документа на настоящем этапе уже опубликован на веб-ресурсе российского правительства.

В частности, так называемым «новичкам за рулем» запрещается заниматься буксировкой другого автомобиля. Осуществлять управление автомобилем, транспортирующим опасный (крупногабаритный) груз. Мотоциклистам запрещается перевозить пассажиров.

Автомобили водителей с незначительным стажем следует оснастить специальным знаком. В случае отсутствия знака «Начинающий водитель» предусматриваются санкции вплоть до запрета эксплуатации транспортного средства.

В силу постановление вступает (публикация 27 марта) в первых числах апреля.
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