В РФ введены ограничения для водителей со стажем до 2 лет

Согласно постановлению, подписанному премьером Дмитрием Медведевым, в РФ вводится ряд ограничений для водителей со стажем до двух лет. Текст документа на настоящем этапе уже опубликован на веб-ресурсе российского правительства.В частности, так называемым «новичкам за рулем» запрещается заниматься буксировкой другого автомобиля. Осуществлять управление автомобилем, транспортирующим опасный (крупногабаритный) груз. Мотоциклистам запрещается перевозить пассажиров.Автомобили водителей с незначительным стажем следует оснастить специальным знаком. В случае отсутствия знака «Начинающий водитель» предусматриваются санкции вплоть до запрета эксплуатации транспортного средства.В силу постановление вступает (публикация 27 марта) в первых числах апреля.