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В иномарке Volkswagen на Белы Куна горел отсек двигателя

В иномарке Volkswagen на Белы Куна горел отсек двигателя


В утренние часы второго августа на улице Белы Куна службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Volkswagen. В ведомстве уточняют, пострадавших нет.

ГУ МЧС сообщает, пожар отмечен около 09:00 невдалеке от дома № 23. Работы завершены за двадцать семь минут, задействованы девять специалистов службы (привлекались две единицы техники).

фото: ГУ МЧС
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