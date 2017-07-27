В иномарке Volkswagen на Белы Куна горел отсек двигателя

фото: ГУ МЧС

В утренние часы второго августа на улице Белы Куна службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Volkswagen. В ведомстве уточняют, пострадавших нет.ГУ МЧС сообщает, пожар отмечен около 09:00 невдалеке от дома № 23. Работы завершены за двадцать семь минут, задействованы девять специалистов службы (привлекались две единицы техники).