В Ленобласти водитель иномарки сбил 4-летнего ребенка

В Ленобласти (Выборгский район) водитель иномарки, вечером тридцать первого июля, сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавший был госпитализирован, однако медицинским специалистам не удалось оказать действенную помощь.Согласно данным МВД Петербурга, водитель автомобиля Renault Symbol совершил наезд на улице Ленина, когда ребенок выбежал на дорогу. Впоследствии 53-летний автовладелец сам явился в полицию.В отношении водителя избрана мера пресечения «содержание под стражей».