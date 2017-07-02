Пострадавших в групповой аварии на КАД эвакуировал вертолет
Групповая дорожная авария зафиксирована службой МЧС Петербурга днем восьмого июля на Кольцевой дороге (КАД). Очевидцы ДТП сообщают, эвакуация пострадавших производилась с использованием санитарного вертолета.
Согласно данным ГУ МЧС, около 12:30 на 81-м км (внешняя сторона) КАД столкнулись автомобили: Smart, Daewoo и Citroen. В работах от ведомства задействованы четыре сотрудника.
Сведения о состоянии пострадавших уточняются.
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Групповая дорожная авария зафиксирована службой МЧС Петербурга днем восьмого июля на Кольцевой дороге (КАД).
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