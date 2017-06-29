В Невском районе на Большевиков сгорела «ГАЗель»
В Невском районе Петербурга, ночью пятого июля, на проспекте Большевиков сгорел автомобиль «ГАЗель». В ведомстве МЧС уточняют, пожар зафиксирован около 03:05, невдалеке от дома
№ 17.
Работы завершены спустя тридцать девять минут, привлекались девять специалистов. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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В Невском районе Петербурга, ночью пятого июля, на проспекте Большевиков сгорел автомобиль «ГАЗель».
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