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Полиция Петербурга разыскивает поджигателя «Мерседеса»

Полиция Петербурга разыскивает поджигателя «Мерседеса»


Сотрудники полиции Петербурга проводят розыскные мероприятия по факту поджога иномарки Mercedes ночью тринадцатого июня в Калининском районе. Автомобиль получил ряд повреждений.

МВД Петербурга уточняет, около 02:40, на проспекте Науки (дом № 44) злоумышленник поджег принадлежащей 30-летней жительнице города Mercedes-Benz. Инициировано уголовное разбирательство.
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