В аварии на КАД с «девяткой» и иномаркой пострадал водитель
Транспортная авария с участием «ВАЗ-2109» и иномарки Volkswagen зафиксирована МЧС Петербурга утром девятого июня на Кольцевой дороге. Автомобили получили значительные повреждения. Очевидцы сообщают о госпитализации одного из водителей.
ГУ МЧС уточняет, автомобили столкнулись около 07:55, на 14-м (внешняя сторона) км КАД. В работах задействованы пять специалистов.
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Транспортная авария с участием «ВАЗ-2109» и иномарки Volkswagen зафиксирована МЧС Петербурга утром девятого июня на Кольцевой дороге.
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