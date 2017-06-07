—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В аварии на КАД с «девяткой» и иномаркой пострадал водитель
Применить опции расширенного поиска



                                      


В аварии на КАД с «девяткой» и иномаркой пострадал водитель

В аварии на КАД с «девяткой» и иномаркой пострадал водитель


Транспортная авария с участием «ВАЗ-2109» и иномарки Volkswagen зафиксирована МЧС Петербурга утром девятого июня на Кольцевой дороге. Автомобили получили значительные повреждения. Очевидцы сообщают о госпитализации одного из водителей.

ГУ МЧС уточняет, автомобили столкнулись около 07:55, на 14-м (внешняя сторона) км КАД. В работах задействованы пять специалистов.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
Во избежание спама и других нарушений правил, все комментарии проходят проверку модератором. Если вы не согласны с данным условием, воздержитесь от комментирования.
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА