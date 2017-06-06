В Петербурге на улице Орджоникидзе сгорел гараж

В дневные часы на улице Орджоникидзе сгорел цельнометаллический гараж. Служба МЧС уточняет, строение выгорело по всей площади.Сообщение о возгорание около дома №6 А поступило в 14:05. В работах задействовано восемь специалистов. Пожар ликвидирован за восемнадцать минут. Пострадавших нет.