В Петербурге на улице Орджоникидзе сгорел гараж

В дневные часы на улице Орджоникидзе сгорел цельнометаллический гараж. Служба МЧС уточняет, строение выгорело по всей площади.
Сообщение о возгорание около дома №6 А поступило в 14:05. В работах задействовано восемь специалистов. Пожар ликвидирован за восемнадцать минут. Пострадавших нет.
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В дневные часы на улице Орджоникидзе сгорел цельнометаллический гараж.
Открыть движение (рабочее) по Поклонногорскому путепроводу планируется к концу текущего года.
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