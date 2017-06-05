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В Петербурге задержана группа автоугонщиков иномарок

В Петербурге задержана группа автоугонщиков иномарок


Сотрудниками полиции Петербурга произведено задержание группы злоумышленников, специализировавшихся на угонах иномарок Ford. Автомобили впоследствии разбирались на запчасти или перепродавались.

МВД Петербурга сообщает, шестого апреля после совершения хищения очередной иномарки Ford задержаны пять автоугонщиков. Среди злоумышленников (30–43 года) одна женщина, двое преступников являются гражданами закавказских государств.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, однако уже известно, что предыдущий угон группа совершила двадцать девятого мая. Преступная группа в полном составе заключена под стражу.
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