Столкновение Honda и Renault на Ленинском спровоцировало пробку
Столкновение иномарок Honda и Renault на Ленинском проспекте утром шестого июня спровоцировало значительную дорожную пробку. Очевидцы сообщают об отсутствии пострадавших. Сведения уточняются.
ГУ МЧС сообщает, авария произошла около 07:25, невдалеке от дома № 141. В технических работах заняты пять специалистов ведомства.
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Столкновение иномарок Honda и Renault на Ленинском проспекте утром шестого июня спровоцировало значительную дорожную пробку.
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