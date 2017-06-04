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Столкновение Honda и Renault на Ленинском спровоцировало пробку

Столкновение Honda и Renault на Ленинском спровоцировало пробку


Столкновение иномарок Honda и Renault на Ленинском проспекте утром шестого июня спровоцировало значительную дорожную пробку. Очевидцы сообщают об отсутствии пострадавших. Сведения уточняются.

ГУ МЧС сообщает, авария произошла около 07:25, невдалеке от дома № 141. В технических работах заняты пять специалистов ведомства.
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