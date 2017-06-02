В ДТП на Приморском шоссе пострадали одиннадцать человек

фото: ГУ МЧС

Одиннадцать человек получили травмы вследствие столкновения автобуса с грузовиком утром пятого июня на Приморском шоссе. ГУ МЧС сообщает, около 07:55, невдалеке от дома № 256 столкнулись «ПАЗ» и автомобиль Volvo.Согласно предварительным сведениям, один из пострадавших получил значительные повреждения. Автобус не является «рейсовым», транспортное средство эксплуатировалось частной организацией.Причины аварии устанавливаются.