В ДТП на Приморском шоссе пострадали одиннадцать человек
Одиннадцать человек получили травмы вследствие столкновения автобуса с грузовиком утром пятого июня на Приморском шоссе. ГУ МЧС сообщает, около 07:55, невдалеке от дома № 256 столкнулись «ПАЗ» и автомобиль Volvo.
Согласно предварительным сведениям, один из пострадавших получил значительные повреждения. Автобус не является «рейсовым», транспортное средство эксплуатировалось частной организацией.
Причины аварии устанавливаются.
фото: ГУ МЧС
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Одиннадцать человек получили травмы вследствие столкновения автобуса с грузовиком утром пятого июня на Приморском шоссе.
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