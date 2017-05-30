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В Петербурге на Богатырском злоумышленник поджег Land Cruiser

В Петербурге на Богатырском злоумышленник поджег Land Cruiser


Петербургское полицейское ведомство ведет розыск злоумышленника, совершившего поджог иномарки Toyota Land Cruiser на дворовой парковке в Приморском районе. В результате пожара повреждены три припаркованных неподалеку автомобиля.

ГУ МВД уточняет, около 03:00 тридцать первого мая, на Богатырском проспекте (дом № 39/2) совершен поджог иномарки 36-летней жительницы города. Внедорожник выгорел по всей площади. Автомобили «ГАЗ», Mazda и KIA повреждены частично.

Пострадавших нет.
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