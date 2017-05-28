В Зеленогорске ночью сгорел «ВАЗ-2114»
Возгорание в автомобиле «ВАЗ-2114» зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью тридцатого мая на Рощинском шоссе (Зеленогорск). В ведомстве уточнили, сообщение о пожаре на 9-ом км поступило в 00:46.
Работы проводили пять сотрудников службы, пожар ликвидирован за полчаса. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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