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В Зеленогорске ночью сгорел «ВАЗ-2114»

В Зеленогорске ночью сгорел «ВАЗ-2114»


Возгорание в автомобиле «ВАЗ-2114» зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью тридцатого мая на Рощинском шоссе (Зеленогорск). В ведомстве уточнили, сообщение о пожаре на 9-ом км поступило в 00:46.

Работы проводили пять сотрудников службы, пожар ликвидирован за полчаса. Пострадавших нет.

фото: ГУ МЧС
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