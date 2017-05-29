Грузовик Iveco на Приморском шоссе врезался в дерево
Столкновение с придорожным деревом грузовика Iveco зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать девятого мая. Сведения о состоянии водителя уточняются.
ГУ МЧС сообщает, авария отмечена около 01:50, на 647-ом км Приморского шоссе. Грузовик съехал с дороги, после чего произошло столкновение. Причины устанавливаются.
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