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Грузовик Iveco на Приморском шоссе врезался в дерево

Грузовик Iveco на Приморском шоссе врезался в дерево


Столкновение с придорожным деревом грузовика Iveco зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать девятого мая. Сведения о состоянии водителя уточняются.

ГУ МЧС сообщает, авария отмечена около 01:50, на 647-ом км Приморского шоссе. Грузовик съехал с дороги, после чего произошло столкновение. Причины устанавливаются.
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