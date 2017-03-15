В Выборгском районе утром горел Audi Q7
Возгорание в автомобиле Audi Q7, зафиксированное службой МЧС Петербурга утром пятнадцатого марта, привело к повреждению отсека двигателя иномарки. Работы по ликвидации пожара (сообщение поступило в 05:29) продлились около часа.
ГУ МЧС уточняет, автомобиль горел на улице Жака Дюкло (дом № 4). Пострадавших нет. В мероприятиях задействованы девять специалистов ведомства.
фото: МЧС Петербурга
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