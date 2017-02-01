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В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с 3 кг марихуаны

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с 3 кг марихуаны


Сотрудникам ГИБДД Петербурга ночью третьего февраля удалось задержать автомобиль с тремя килограммами марихуаны в багажном отсеке. В ведомстве уточняют, наркотическое вещество было расфасовано в пакеты для мусора.

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с 3 кг марихуаны


Согласно данным МВД, на проспекте Московском (дом № 127) в связи с нарушением водителем правил остановлен автомобиль Mercedes-Benz. Примечательно, что нарушение 25-летнего автовладельца заключалось в непристегнутом ремне безопасности, что едва ли можно назвать значительным проступком. Однако в процессе досмотра иномарки степень вины водителя многократно увеличилась, в багажнике полицейские обнаружили 2,7 кг марихуаны.

Перевозчик наркотиков задержан.
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