В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с 3 кг марихуаны

Сотрудникам ГИБДД Петербурга ночью третьего февраля удалось задержать автомобиль с тремя килограммами марихуаны в багажном отсеке. В ведомстве уточняют, наркотическое вещество было расфасовано в пакеты для мусора.Согласно данным МВД, на проспекте Московском (дом № 127) в связи с нарушением водителем правил остановлен автомобиль Mercedes-Benz. Примечательно, что нарушение 25-летнего автовладельца заключалось в непристегнутом ремне безопасности, что едва ли можно назвать значительным проступком. Однако в процессе досмотра иномарки степень вины водителя многократно увеличилась, в багажнике полицейские обнаружили 2,7 кг марихуаны.Перевозчик наркотиков задержан.