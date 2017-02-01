В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с 3 кг марихуаны
Сотрудникам ГИБДД Петербурга ночью третьего февраля удалось задержать автомобиль с тремя килограммами марихуаны в багажном отсеке. В ведомстве уточняют, наркотическое вещество было расфасовано в пакеты для мусора.
Согласно данным МВД, на проспекте Московском (дом № 127) в связи с нарушением водителем правил остановлен автомобиль Mercedes-Benz. Примечательно, что нарушение 25-летнего автовладельца заключалось в непристегнутом ремне безопасности, что едва ли можно назвать значительным проступком. Однако в процессе досмотра иномарки степень вины водителя многократно увеличилась, в багажнике полицейские обнаружили 2,7 кг марихуаны.
Перевозчик наркотиков задержан.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Столкновение автобуса и иномарки Ford зафиксировано петербургской службой МЧС днем третьего февраля во Фрунзенском районе.
Групповая дорожная авария с участием двух маршруток и легковой иномарки, приведшая к госпитализации девяти человек, зафиксирована МЧС утром третьего февраля.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».