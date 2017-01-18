В Колпинском районе пожар в гараже ликвидировали несколько часов

фото: ГУ МЧС

Возгорание в кирпичном гараже зафиксировано МЧС Петербурга утром двадцатого января в Колпинском районе. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади восемнадцати кв. м.Сообщение о пожаре в гараже на улице Финляндской (дом № 32) поступило в 08:32. Ликвидировать возгорание одиннадцати специалистам МЧС удалось лишь в 13:13. МЧС отмечает, пострадавших нет.