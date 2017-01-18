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В Петербурге на КАД опрокинулся бензовоз

В Петербурге на КАД опрокинулся бензовоз


В Петербурге утром двадцатого января на Кольцевой дороге (КАД) службой МЧС зафиксировано опрокидывание бензовоза. В ведомстве уточнили, вследствие транспортного происшествия отмечена утечка топлива. Суммарно на дорогу вылилось порядка четырех тонн дизельного топлива.

Пострадавших не зарегистрировано.

Авария произошла около 11:00, на 88-м км (внешняя сторона) КАД. Опрокидывание бензовоза и последующие работы специалистов по ликвидации последствий транспортного происшествия спровоцировали значительную дорожную пробку.
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