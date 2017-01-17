Большой проспект не поделили два автобуса
Столкновение автобуса и микроавтобуса зафиксировано службой МЧС Петербурга ранним утром восемнадцатого января в Петроградском районе. В ведомстве уточнили, дорожная авария отмечена около 08:50, неподалеку от дома № 47.
Сведения о состоянии участников ДТП устанавливаются.
В работах на месте столкновения автобусов задействованы пять сотрудников службы.
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