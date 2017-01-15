В Выборгском районе на Новороссийской горела иномарка Opel
В Выборгском районе, ночью семнадцатого января службой МЧС Петербурга зарегистрировано возгорание в иномарке Opel — источником пожара стал моторный отек. В ведомстве отметили, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре на улице Новороссийской (дом № 28) поступило в 03:47, задействованы восемь специалистов. Технические работы завершены спустя сорок семь минут.
фото: ГУ МЧС
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