В Ломоносове участником аварии стал служебный автомобиль МВД

Транспортная авария с участием служебного автомобиля МВД Петербурга зафиксирована утром пятнадцатого января в Петродворцовом районе. В ведомстве уточнили — пострадавших нет, полицейская машина повреждена незначительно.Согласно данным МВД, около 10:30, на пересечении проспекта Дворцового и улицы Манежной автомобиль Skoda Octavia врезался в служебную иномарку Ford Focus (следовал в попутном направлении). Автомобиль полиции вследствие удара вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку Mazda3.МВД Петербурга по факту дорожной аварии с полицейским автомобилем проводит проверку.