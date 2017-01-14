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В Ломоносове участником аварии стал служебный автомобиль МВД

В Ломоносове участником аварии стал служебный автомобиль МВД


Транспортная авария с участием служебного автомобиля МВД Петербурга зафиксирована утром пятнадцатого января в Петродворцовом районе. В ведомстве уточнили — пострадавших нет, полицейская машина повреждена незначительно.

Согласно данным МВД, около 10:30, на пересечении проспекта Дворцового и улицы Манежной автомобиль Skoda Octavia врезался в служебную иномарку Ford Focus (следовал в попутном направлении). Автомобиль полиции вследствие удара вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку Mazda3.

МВД Петербурга по факту дорожной аварии с полицейским автомобилем проводит проверку.
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