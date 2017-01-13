Столкновение легковушки и маршрутки зафиксировано на проспекте Блюхера

Столкновение легковой иномарки и автобуса маршрутного такси № К-176 зафиксировано службой МЧС утром пятнадцатого января в Калининском районе. В ведомстве уточнили, авария отмечена около 09:45, на проспекте Маршала Блюхера (дом № 35).
В работах на месте ДТП от службы задействованы семь специалистов. Сведения о состоянии участников транспортной аварии уточняются.
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Столкновение легковой иномарки и автобуса маршрутного такси № К-176 зафиксировано службой МЧС утром пятнадцатого января в Калининском районе.
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