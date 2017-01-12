В ДТП на проспекте Ветеранов столкнулись троллейбус и маршрутка
Столкновение троллейбуса и маршрутки, отмеченное службой МЧС днем четырнадцатого января на проспекте Ветеранов, привело к значительному повреждению транспортных средств. Сведения о состоянии пострадавших уточняются, на месте аварии работали бригады медицинских специалистов.
МЧС Петербурга уточняет, маршрутное такси и троллейбус столкнулись около дома № 87. Технические работы проводили пять сотрудников ведомства.
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Столкновение троллейбуса и маршрутки, отмеченное службой МЧС днем четырнадцатого января на проспекте Ветеранов, привело к значительному повреждению транспортных средств.
В центре Петербурга утром четырнадцатого января легковая иномарка столкнулась с препятствием.
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