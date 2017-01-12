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В групповой аварии на Обводном канале погибли два человека

В групповой аварии на Обводном канале погибли два человека


Групповая дорожная авария с участием снегоуборочного автомобиля, зафиксированная МЧС Петербурга на Обводном канале утром четырнадцатого января, закончилась трагедией. В одной из иномарок погибли две женщины. Госпитализирован пострадавший малолетний ребенок.

Согласно данным ГУ МЧС, около 07:55, неподалеку от дома № 129 столкнулись — снегоуборочная машина, «ГАЗель», Suzuki и Mercedes-Benz. В спасательных работах от ведомства задействованы девять специалистов.
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