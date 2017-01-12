В групповой аварии на Обводном канале погибли два человека

Групповая дорожная авария с участием снегоуборочного автомобиля, зафиксированная МЧС Петербурга на Обводном канале утром четырнадцатого января, закончилась трагедией. В одной из иномарок погибли две женщины. Госпитализирован пострадавший малолетний ребенок.Согласно данным ГУ МЧС, около 07:55, неподалеку от дома № 129 столкнулись — снегоуборочная машина, «ГАЗель», Suzuki и Mercedes-Benz. В спасательных работах от ведомства задействованы девять специалистов.