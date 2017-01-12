В групповой аварии на Обводном канале погибли два человека
Групповая дорожная авария с участием снегоуборочного автомобиля, зафиксированная МЧС Петербурга на Обводном канале утром четырнадцатого января, закончилась трагедией. В одной из иномарок погибли две женщины. Госпитализирован пострадавший малолетний ребенок.
Согласно данным ГУ МЧС, около 07:55, неподалеку от дома № 129 столкнулись — снегоуборочная машина, «ГАЗель», Suzuki и Mercedes-Benz. В спасательных работах от ведомства задействованы девять специалистов.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Столкновение троллейбуса и маршрутки, отмеченное службой МЧС днем четырнадцатого января на проспекте Ветеранов, привело к значительному повреждению транспортных средств.
В центре Петербурга утром четырнадцатого января легковая иномарка столкнулась с препятствием.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».