В Пушкине пожар повредил две припаркованные иномарки
Возгорание в иномарке Nissan, зафиксированное ведомством МЧС ночью тринадцатого января в Пушкинском районе Петербурга, привело к повреждению припаркованного неподалеку автомобиля. Специалисты службы уточнили, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре на улице Архитектора Данини (дом № 1/19) поступило в 03:20. Работы по ликвидации возгорания осуществляли восемь сотрудников, мероприятия завершены за двадцать шесть минут.
фото: ГУ МЧС
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