В Пушкине пожар повредил две припаркованные иномарки

фото: ГУ МЧС

Возгорание в иномарке Nissan, зафиксированное ведомством МЧС ночью тринадцатого января в Пушкинском районе Петербурга, привело к повреждению припаркованного неподалеку автомобиля. Специалисты службы уточнили, пострадавших нет.Сообщение о пожаре на улице Архитектора Данини (дом № 1/19) поступило в 03:20. Работы по ликвидации возгорания осуществляли восемь сотрудников, мероприятия завершены за двадцать шесть минут.