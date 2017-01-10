В ДТП на Привокзальной площади столкнулись «ВАЗ» и маршрутка
В утренние часы десятого января на Привокзальной площади (Пушкинский район Петербурга) зафиксировано столкновение автомобиля «ВАЗ» и автобуса маршрутного такси. В ведомстве МЧС уточняют, транспортная авария отмечена около 09:50 на Привокзальной площади.
Технические работы на месте ДТП проводили пять сотрудников службы. Данные о состоянии участников аварии уточняются.
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