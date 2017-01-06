В Пушкинском районе на Пулковском шоссе сгорел грузовик

В утренние часы воскресенья, восьмого января, на Пулковском шоссе (Пушкинский район) службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в грузовике. Огонь охватил кабину, транспортное средство значительно повреждено.Управление ведомства уточняет, возгорание возникло неподалеку от дома № 71, около 11:40. Работы по борьбе с пожаром (привлекались девять специалистов) завершены через тридцать четыре минуты. Пострадавших не отмечено.