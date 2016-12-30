В аварии на улице Белы Куна погибли два человека

Трагическая транспортная авария зафиксирована во Фрунзенском районе Петербурга спустя несколько часов после наступления Нового года. В столкновении легковой иномарки и автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки.ГУ МЧС уточняет, около 04:45, на улице Белы Куна (дом № 2) столкнулись автомобиль Opel и автобус № 12. В работах на месте аварии задействовано четыре специалиста ведомства.Госпитализирован водитель автобуса. Заключение полицейского ведомства о причинах дорожной аварии уточняется.