—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В аварии на улице Белы Куна погибли два человека
Применить опции расширенного поиска



                                      


В аварии на улице Белы Куна погибли два человека

В аварии на улице Белы Куна погибли два человека


Трагическая транспортная авария зафиксирована во Фрунзенском районе Петербурга спустя несколько часов после наступления Нового года. В столкновении легковой иномарки и автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки.

ГУ МЧС уточняет, около 04:45, на улице Белы Куна (дом № 2) столкнулись автомобиль Opel и автобус № 12. В работах на месте аварии задействовано четыре специалиста ведомства.

Госпитализирован водитель автобуса. Заключение полицейского ведомства о причинах дорожной аварии уточняется.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР

В Ленобласти автовладельца обстреляли из иномарки без номеров

Сотрудники полиции Петербурга проводят разбирательство по факту заявления работника одной из коммерческих организаций, который столкнулся с вооруженным нападением и погоней со стороны неизвестных злоумышленников.
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса