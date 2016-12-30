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В «ГАЗели» на проспекте Культуры горел отсек двигателя

В «ГАЗели» на проспекте Культуры горел отсек двигателя


В микроавтобусе «ГАЗель» на проспекте Культуры ночью первого января горел отсек двигателя. Служба МЧС сообщает, пожар зафиксирован около 02:35 неподалеку от дома № 41.

Завершить работы по ликвидации возгорания удалось за четырнадцать минут. Пострадавших в пожаре нет.
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