В «ГАЗели» на проспекте Культуры горел отсек двигателя

В микроавтобусе «ГАЗель» на проспекте Культуры ночью первого января горел отсек двигателя. Служба МЧС сообщает, пожар зафиксирован около 02:35 неподалеку от дома № 41.
Завершить работы по ликвидации возгорания удалось за четырнадцать минут. Пострадавших в пожаре нет.
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В микроавтобусе «ГАЗель» на проспекте Культуры ночью первого января горел отсек двигателя.
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