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Похищенный у петербуржца автомобиль KIA обнаружили в Минске

Похищенный у петербуржца автомобиль KIA обнаружили в Минске


Автомобиль KIA Rio, похищенный у жителя Петербурга, специалистам охранной компании «Цезарь Сателлит» удалось обнаружить в пригороде Минска (Белоруссия). Примечательно, угонщики были столь уверены в своей безнаказанности, что даже не стали утруждаться заменой государственных номеров автомобиля.

В рамках осмотра эксперты охранной компании установили, злоумышленники пытались обнаружить поисковые маячки — демонтировав логистическую систему, но тщетно. Автомобиль все равно подавал сигнал, который и позволил найти преступников.

Глава «Цезарь Сателлит» Василий Курсин пояснил, автомобиль с большой долей вероятности угонялся с целью разборки на запчасти. Оформление транспортных средств на границе Белоруссии и РФ не требуется, поэтому злоумышленники зачастую перегоняют похищенные иномарки на территорию другого государства, где без труда их реализуют.

фото: «Цезарь Сателлит»
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