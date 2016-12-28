Похищенный у петербуржца автомобиль KIA обнаружили в Минске

фото: «Цезарь Сателлит»

Автомобиль KIA Rio, похищенный у жителя Петербурга, специалистам охранной компании «Цезарь Сателлит» удалось обнаружить в пригороде Минска (Белоруссия). Примечательно, угонщики были столь уверены в своей безнаказанности, что даже не стали утруждаться заменой государственных номеров автомобиля.В рамках осмотра эксперты охранной компании установили, злоумышленники пытались обнаружить поисковые маячки — демонтировав логистическую систему, но тщетно. Автомобиль все равно подавал сигнал, который и позволил найти преступников.Глава «Цезарь Сателлит» Василий Курсин пояснил, автомобиль с большой долей вероятности угонялся с целью разборки на запчасти. Оформление транспортных средств на границе Белоруссии и РФ не требуется, поэтому злоумышленники зачастую перегоняют похищенные иномарки на территорию другого государства, где без труда их реализуют.