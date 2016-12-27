В пожаре на Маршала Блюхера горели две иномарки
В результате возгорания, зафиксированного петербургским МЧС ночью двадцать седьмого декабря, повреждены две иномарки. В ведомстве сообщили об отсутствии пострадавших.
Сообщение о пожаре на проспекте Маршала Блюхера (дом № 25) поступило в 01:46, отметили специалисты МЧС. В автомобиле Hyundai горел отсек двигателя, припаркованный поблизости Geely Vision поврежден (обгорели части кузова) частично.
Работы завершились спустя двадцать девять минут. Задействована команда из восьми сотрудников.
фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Кировском районе Петербурга, вечером двадцать седьмого декабря, на Ленинском проспекте зафиксировано столкновение иномарки Ford и автобуса № 130.
Администрация Петербурга утвердила тарифы платной парковки.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».