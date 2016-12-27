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В пожаре на Маршала Блюхера горели две иномарки

В пожаре на Маршала Блюхера горели две иномарки


В результате возгорания, зафиксированного петербургским МЧС ночью двадцать седьмого декабря, повреждены две иномарки. В ведомстве сообщили об отсутствии пострадавших.

Сообщение о пожаре на проспекте Маршала Блюхера (дом № 25) поступило в 01:46, отметили специалисты МЧС. В автомобиле Hyundai горел отсек двигателя, припаркованный поблизости Geely Vision поврежден (обгорели части кузова) частично.

Работы завершились спустя двадцать девять минут. Задействована команда из восьми сотрудников.

фото: ГУ МЧС
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