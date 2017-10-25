—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » В Петербурге 3 ноября облачно и гололедица
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге 3 ноября облачно и гололедица

В Петербурге 3 ноября облачно и гололедица


В ночные часы третьего ноября в Петербурге прогнозируется похолодание до -5 °C. Специалисты метеоцентра ожидают облачный день без осадков.

Автовладельцев ждет гололедица!

В связи с заморозками сводка МЧС значительно расширилась транспортными происшествиями. Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА