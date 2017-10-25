В Петербурге 3 ноября облачно и гололедица

В ночные часы третьего ноября в Петербурге прогнозируется похолодание до -5 °C. Специалисты метеоцентра ожидают облачный день без осадков. Автовладельцев ждет гололедица!
В связи с заморозками сводка МЧС значительно расширилась транспортными происшествиями. Будьте внимательны!
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В ночные часы третьего ноября в Петербурге прогнозируется похолодание до -5 °C.
ГАТИ Петербурга согласовала семьдесят два объекта, на которых в будущем году будет проводиться ремонт дорог.
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