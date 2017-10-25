В Петербурге 3 ноября облачно и гололедица

Автовладельцев ждет гололедица!

В ночные часы третьего ноября в Петербурге прогнозируется похолодание до -5 °C. Специалисты метеоцентра ожидают облачный день без осадков.В связи с заморозками сводка МЧС значительно расширилась транспортными происшествиями. Будьте внимательны!