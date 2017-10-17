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В Петербурге 27 октября прогнозируется гололедица и усиление ветра

В Петербурге 27 октября прогнозируется гололедица и усиление ветра


В Петербурге двадцать седьмого октября прогнозируется гололедица и усиление ветра. В ночные часы температура понизится до -2°C. Скорость ветра может увеличиться до одиннадцати м/с.

В течение дня ожидается 0°C. Гололедица!
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