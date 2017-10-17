В Петербурге 27 октября прогнозируется гололедица и усиление ветра

В Петербурге двадцать седьмого октября прогнозируется гололедица и усиление ветра. В ночные часы температура понизится до -2°C. Скорость ветра может увеличиться до одиннадцати м/с.
В течение дня ожидается 0°C. Гололедица!
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В Петербурге двадцать седьмого октября прогнозируется гололедица и усиление ветра.
АвтоВАЗ двадцать пятого октября открыл российские продажи новой модели LADA Vesta SW.
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Ограничение следования транспорта вводится на набережной Кронверкской с двадцать седьмого октября.
В Петербурге ночью и утром двадцать четвертого октября сохраняется опасность гололедицы.
Согласно информации ГАТИ Петербурга, начиная с двадцать третьего октября Каменный мост закрывается для следования транспорта.
Служба МЧС Петербурга предостерегает автовладельцев о первых заморозках.
В Петербурге на КАД (развязка с шоссе Московским) с восемнадцатого октября вводится ограничение до двух полос.
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