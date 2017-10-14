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В Петербурге 24 октября сохраняется опасность гололедицы

В Петербурге 24 октября сохраняется опасность гололедицы


В Петербурге ночью и утром двадцать четвертого октября сохраняется опасность гололедицы. В черте города метеорологи прогнозируют -1°C. В пригороде заморозки до -4°C.

Определенные сложности в связи с гололедицей стоит ожидать на всех дорогах! Будьте осторожны, предостерегает служба МЧС Петербурга.
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