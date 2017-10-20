В Петербурге 21 октября ожидаются первые заморозки

Служба МЧС Петербурга предостерегает автовладельцев о первых заморозках. В вечерние часы пятницы, а равно в течение суток двадцать первого октября, температура может понизиться
до 0 °C.
Ожидать чрезмерно скользкой дороги едва ли есть основания, но обратить внимание на изменения все же стоит! Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Служба МЧС Петербурга предостерегает автовладельцев о первых заморозках.
В Петербурге на КАД (развязка с шоссе Московским) с восемнадцатого октября вводится ограничение до двух полос.
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