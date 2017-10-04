В Петербурге 4 октября закроются две автостоянки

В Петербурге четвертого октября закроются две автомобильные стоянки. Работы по реконструкции планируется завершить до конца ноября.В КРТИ сообщают, закрываются стоянки на улице Оптиков, расположенные на пересечении с улицами Яхтенной и Туристической. В рамках реконструкции планируется провести автоматизацию объектов.