Петербуржцев 1 октября ждет туман и дождь

В первый день октября ведомство МЧС предостерегает петербуржцев о дожде и тумане. Согласно прогнозу специалистов гидрометеорологического центра, ночью и утром на дорогах города возможно образование тумана. В течение суток морось.Мокрая дорога неизменно таит опасность. Будьте внимательны!