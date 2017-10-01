Петербуржцев 1 октября ждет туман и дождь

В первый день октября ведомство МЧС предостерегает петербуржцев о дожде и тумане. Согласно прогнозу специалистов гидрометеорологического центра, ночью и утром на дорогах города возможно образование тумана. В течение суток морось.
Мокрая дорога неизменно таит опасность. Будьте внимательны!
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В Центральном районе, начиная с тринадцатого октября, закрывается 1-я Советская улица.
Официальные представители петербургского метрополитена заявили о начале работ по монтажу беспроводной сети на 1-й линии (станции: «Девяткино» — «Проспект Ветеранов»).
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