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Петербуржцев 1 октября ждет туман и дождь

Петербуржцев 1 октября ждет туман и дождь


В первый день октября ведомство МЧС предостерегает петербуржцев о дожде и тумане. Согласно прогнозу специалистов гидрометеорологического центра, ночью и утром на дорогах города возможно образование тумана. В течение суток морось.

Мокрая дорога неизменно таит опасность. Будьте внимательны!
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